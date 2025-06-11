Врач Мухина предупредила, что ношение шорт и юбок в общественных местах повышает риск передачи инфекций

Врач-инфекционист Марият Мухина поделилась с Life информацией о потенциальных опасностях для здоровья при ношении коротких юбок и шорт в общественных местах и транспорте.

Как отметила специалист, метро и другие виды общественного транспорта — это места, где скапливается большое количество людей, что повышает риск передачи инфекций. В таких условиях возможно распространение бактерий, вирусов и простейших через бытовой контакт.

По словам доктора, на сиденьях и поручнях могут присутствовать чесоточные клещи, стафилококки, демодекс. Контакт оголенных ног с сиденьем увеличивает вероятность микротравм и проникновения патогенов, что может привести к фолликулиту, экземе или более серьезным инфекциям. В условиях повышенной влажности и температуры активно размножаются грибки дерматофиты, которые вызывают грибковые заболевания кожи и ногтей.

Кроме того, ношение коротких юбок и шорт может вызвать вопросы с точки зрения культурных традиций. В некоторых культурах это может восприниматься как провокация или нарушение нравственных норм, что может вызвать негативную реакцию и стресс у окружающих. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на психическом здоровье, добавила Мухина.