Врач Мухина отнесла фермерскую форель и мойву к «чистым» сортам рыбы

Эксперт отметила, что крупные хищники, такие как тунец и щука, могут содержать тяжелые металлы и радиоактивные вещества, что делает их более токсичными.

«Что здесь спасает? Сейчас очень мало рыбы ценных пород добывается в океане. Их выращивают в фермерских хозяйствах. И такие сорта, как форель, уже более-менее чистые», — отметила медик.

Она также посоветовала выбирать рыбу из нижней части пищевой цепочки, такую как сельдь, анчоусы, сардины, мойва, корюшка, барабулька и толстолобик.