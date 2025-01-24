Врач Мухина: нарушение технологий приводит к попаданию опасных бактерий в зефир

Опасные для человека бактерии могут попасть в зефир при проблемах с упаковкой или неправильной транспортировке, а также при несоблюдении гигиены и нарушении технологии на производстве. Об этом рассказала врач-диетолог, инфекционист Марият Мухина в интервью Life .

Специалист отметила, что микроорганизмы размножаются, если оборудование не проходит своевременную санитарную обработку. Нарушения в технологии производства также могут способствовать появлению бактерий. Например, использование несвежих или загрязненных компонентов может привести к росту микроорганизмов.

Важно учитывать условия хранения готового продукта: если зефир хранится неправильно, он становится благоприятной средой для размножения бактерий. Несоответствия в упаковке также могут быть причиной заражения продукта бактериями. Нарушение герметичности упаковки приводит к попаданию воздуха и микроорганизмов извне.

Неправильная транспортировка зефира (например, при повышенной температуре или влажности) увеличивает риск размножения нежелательных микроорганизмов, подчеркнула Мухина.