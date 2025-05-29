Врач Можайко призвала учитывать тип кожи при выборе солнцезащитного средства

С приближением летнего сезона вопрос защиты кожи от ультрафиолетового излучения становится особенно актуальным. Как выбрать солнцезащитный крем, который подойдет именно вам? На этот вопрос изданию Ura.ru ответила дерматолог-косметолог Екатерина Можайко.

Солнцезащитные средства с SPF помогают защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей. SPF (Sun Protection Factor) показывает, насколько средство способно замедлить появление солнечного ожога. Чем выше значение SPF, тем дольше кожа остается защищенной.

Можайко объясняет, что солнцезащитный крем не дает возможности находиться на солнце бесконечно долго. Число SPF указывает, во сколько раз увеличивается время безопасного пребывания на солнце по сравнению с незащищенной кожей. Например, если ваша кожа обычно начинает краснеть через 10 минут пребывания на солнце, то средство с SPF 30 теоретически продлит это время до 300 минут. Однако на практике эффективность солнцезащитного средства снижается из-за потоотделения, контакта с водой и других факторов.

Можайко отмечает, что разница между SPF 30 и SPF 50 не так велика, как кажется. SPF 30 блокирует 97% УФ-лучей, а SPF 50 — 98%. Поэтому нет необходимости гнаться за сверхвысокими значениями SPF, особенно если у вас нет особых показаний.

При выборе солнцезащитного средства важно учитывать тип кожи. Для жирной и комбинированной кожи подойдут легкие текстуры — гели, флюиды или матирующие эмульсии. Сухая кожа нуждается в увлажняющих солнцезащитных средствах с кремовой текстурой. Обладателям нормальной кожи подходит практически любой тип солнцезащитного средства.