Врач Москвичева: при расчете нормы калорий важно учитывать основной обмен

Единой нормы калорийности рациона при похудении не существует. Она вычисляется строго индивидуально. Об этом рассказала невролог Александра Москвичева в беседе с RuNews24.ru.

По словам эксперта, важно учитывать исходные вес и рост человека, а также его возраст и уровень физической активности. Значение имеет и климат.

«Кроме того, существует понятие „основного обмена“. В среднем можно сказать, что он составляет 1 ккал/кг/час у мужчин и чуть меньше у женщин», — добавила врач.

Она напомнила, что эти числа способны варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей.

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