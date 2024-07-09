Врач Москвичева: при расчете нормы калорий важно учитывать основной обмен

Единой нормы калорийности рациона при похудении не существует. Она вычисляется строго индивидуально. Об этом рассказала невролог Александра Москвичева в беседе с RuNews24.ru .

По словам эксперта, важно учитывать исходные вес и рост человека, а также его возраст и уровень физической активности. Значение имеет и климат.

«Кроме того, существует понятие „основного обмена“. В среднем можно сказать, что он составляет 1 ккал/кг/час у мужчин и чуть меньше у женщин», — добавила врач.

Она напомнила, что эти числа способны варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей.