Врач Морозова: богатая белком и витамином C диета поможет подготовиться к холодам

Оториноларинголог Анастасия Морозова посоветовала пересмотреть рацион при подготовке к холодам. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, богатая белком диета поможет противостоять инфекционным заболеваниям в осенне-зимний период. Норма в день — около 70 граммов. Вещество содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах, яйцах.

Медик также посоветовала не допустить дефицит витамина C. Источниками являются, например, цитрусовые, ягоды, брокколи и квашеная капуста.