Врач Морозова: богатая белком и витамином C диета поможет подготовиться к холодам

Оториноларинголог Анастасия Морозова посоветовала пересмотреть рацион при подготовке к холодам. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам врача, богатая белком диета поможет противостоять инфекционным заболеваниям в осенне-зимний период. Норма в день — около 70 граммов. Вещество содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах, яйцах.
Медик также посоветовала не допустить дефицит витамина C. Источниками являются, например, цитрусовые, ягоды, брокколи и квашеная капуста.
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