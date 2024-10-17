Врач Морозов сообщил, что депрессия может быть следствием сахарного диабета

Врач-психиатр, медицинский менеджер АО «Сервье» Денис Морозов в беседе с «Газетой.Ru» перечислил неочевидные причины развития депрессии. По словам специалиста, она может развиваться вследствие сахарного диабета или на фоне заболеваний сердца.

Любые неврологические болезни также являются серьезным фактором риска депрессии, отметил психиатр. Морозов также упомянул наследственность и сокращение солнечного дня.

Есть депрессии, которые возникают в определенные периоды, например с наступлением осени. Обычно они развивются у людей с обостренной реакцией на смену погодных условий. Легкое депрессивное состояние длительностью до нескольких месяцев обычно характеризуется раздражительностью и снижением работоспособности, пояснил Морозов.