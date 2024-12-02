Врач Морозов посоветовал взрослым людям ограничиваться 50 г кешью в день

Несмотря на пользу от орехов, людям не стоит налегать на кешью, допустимой нормой для взрослого будут 50 граммов продукта в день. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.

По его словам, кешью очень калорийны. Это обусловлено большим количеством содержащихся в них питательных веществ. При умеренно употреблении эти орехи оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, укрепление иммунитета и костей, а также на репродуктивную систему.

Но, если есть слишком много кешью, этом может грозить аллергией и ожирением.