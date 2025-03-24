Врач Мороз: на состояние кожи влияют стресс и неправильное питание

По словам специалиста, гормональные колебания могут стать провокатором этого кожного заболевания. Андрогены стимулируют работу сальных желез и вызывают избыточную себорегуляцию, что приводит к акне.
Кроме того, на состояние кожи влияют стресс и неправильное питание — употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, а также насыщенных жирных кислот и большого количества мяса усугубляет проблему. Если вовремя не начать лечение, акне перейдет в постакне, добавила медик.
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