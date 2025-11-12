Врач Молчанова призвала включить в завтрак белок для улучшения работы мозга

Основатель Longevity HQ Academy, фармаколог, нейронутрициолог и терапевт медицины долголетия Наталья Молчанова поделилась способами наладить работу мозга. Первое правило — обязательный завтрак с белком. По словам эксперта, это дает энергию на весь день и уменьшает тягу к сладкому, написало РИАМО .

Также Молчанова рекомендует есть через равные промежутки времени, каждые три-четыре часа. Такой подход помогает предотвратить инсулинорезистентность и повысить продуктивность.

Специалист советует правильно сочетать продукты. Например, можно собрать «умную» тарелку: половину порции должны составлять овощи и зелень, четверть — цельнозерновые продукты (гречка, киноа, бурый рис, чечевица), еще четверть — белок (рыба, птица, нежирное мясо), добавить чайную ложку оливкового масла и горсть ягод на десерт, написал «Петербургский дневник».

Еще одно важное правило — отказаться от сладких напитков, печенья, чипсов, соков и фастфуда. Эти продукты вызывают воспаление нейронов, скачки глюкозы и потерю энергии.

Вместо вредных напитков лучше пить чистую воду или зеленый чай. Они помогают выводить токсины, защищают мозг от обезвоживания.