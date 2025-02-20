Врач Мокрышева рассказала о существовании инсулинов длительного действия

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Министерства здравоохранения России празднует сотую годовщину. Несмотря на значительные успехи в области лечения сахарного диабета второго типа, научно-исследовательская деятельность продолжается активно. Директор центра Наталья Мокрышева в беседе с kp.ru подчеркнула, что соблюдение медицинских рекомендаций может продлить жизнь пациентов с диабетом дольше, чем у среднего жителя страны.
Мокрышева отметила значительный прогресс в разработке лекарственных препаратов, которые помогают пациентам справляться с заболеванием. Сегодня существуют инсулины длительного действия, способные обеспечивать эффективность в течение суток, а также препараты мгновенного действия. В стадии испытаний находятся лекарства, обеспечивающие недельный эффект. Кроме того, ведутся разработки нанотехнологий, которые позволят принимать инсулин в форме таблеток.
Центр также разработал лабораторные наборы для диагностики редких патологий, связанных с гормональными нарушениями и генетическими мутациями, отметила эксперт.
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