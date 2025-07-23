Врач Мокрышева рассказала, что клубника и черника безопасны при диабете

Людям с сахарным диабетом стоит с особой внимательностью подходит к выбору фруктов и ягод, так как некоторые плоды могут резко повышать уровень сахара в крови. Об этом рассказала заслуженный врач России Наталья Мокрышева в беседе с сайтом KP.RU .

«На самом деле, не существует „опасных“ вариантов фруктов и ягод. Стоит больше обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), то есть интенсивность подъема глюкозы после потребления того или иного продукта», — пояснила медик.

По ее словам, для диабетиков безопасны клубника, черника, малина, яблоки, груши и персики. А вот виноград, арбуз, дыню и бананы следует употреблять с осторожностью. Эксперт рекомендовала сочетать фрукты с белковыми продуктами, например с творогом или орехами, чтобы замедлить рост сахара, добавила «Газета.ru».