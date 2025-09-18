Врач Мок посоветовала увлажнитель воздуха для облегчения боли в горле

Причины боли в горле разнообразны. Одной из них может быть инфекция, вызванная вирусом, например простудой или гриппом. Об этом рассказала врач и доктор медицинских наук Элизабет Фоули Мок для U.S. News .

По словам эксперта, другие заболевания включают более тяжелые состояния вроде ангины, бактериальной инфекции горла или инфекционного мононуклеоза. Факторами риска также становятся аллергические реакции, курение, ночное дыхание через рот.

Чтобы справиться с болью, доктор рекомендовала регулярно применять пастилки от кашля и пить теплые жидкости, такие как травяной чай. Кроме того, Мок рекомендовала установить увлажнитель воздуха в спальне. Он способен облегчить неприятные ощущения за счет повышения влажности в комнате, добавил Transsibinfo.