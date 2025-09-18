Врач Мок посоветовала увлажнитель воздуха для облегчения боли в горле
Причины боли в горле разнообразны. Одной из них может быть инфекция, вызванная вирусом, например простудой или гриппом. Об этом рассказала врач и доктор медицинских наук Элизабет Фоули Мок для U.S. News.
По словам эксперта, другие заболевания включают более тяжелые состояния вроде ангины, бактериальной инфекции горла или инфекционного мононуклеоза. Факторами риска также становятся аллергические реакции, курение, ночное дыхание через рот.
Чтобы справиться с болью, доктор рекомендовала регулярно применять пастилки от кашля и пить теплые жидкости, такие как травяной чай. Кроме того, Мок рекомендовала установить увлажнитель воздуха в спальне. Он способен облегчить неприятные ощущения за счет повышения влажности в комнате, добавил Transsibinfo.