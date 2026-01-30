Врач Мкртычева рассказала, что рост числа случаев детского диабета связан с современным образом жизни и питанием

Детский эндокринолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области Джульетта Мкртычева поделилась причинами «омоложения» диабета и способами защиты детей от этого заболевания. Специалист рассказала «Радио 1» , что современный образ жизни все менее подвижный, а питание — все более несбалансированное. Это напрямую влияет на рост числа случаев детского диабета.

Профилактика начинается в семье, подчеркнула врач. Не нужно жестких диет, которые могут навредить детской психике. Важно формировать здоровые привычки, отметил сайт «Известия».

Мкртычева рекомендовала ориентироваться на «метод тарелки»: половину рациона должны составлять овощи, четверть — белки (мясо или рыба), еще четверть — полезные углеводы. Сладости не стоит полностью запрещать, важно учить ребенка умеренности, пишет RT.

Также врач указала на настораживающие симптомы: сильную жажду и учащенное мочеиспускание. Даже при отсутствии жалоб, но наличии лишнего веса, ребенка стоит показывать эндокринологу не реже одного раза в год для профилактики.

Мкртычева подчеркнула, что диабет развивается не из-за сладкого как такового, а на фоне избыточного веса и малоподвижного образа жизни. Сладости — лишь один из факторов, способствующих ожирению.