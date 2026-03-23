Врач Мясников выразил несогласие с критикой тренировок Чака Норриса

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью ИА НСН рассказал, почему он сам и актер Чак Норрис не отказались от силовых тренировок в пожилом возрасте.

Спортсмен скончался в 86 лет на Гавайях, где продолжал тренироваться. Невролог Павел Хорошев заявил, что людям такого возраста не стоит заниматься кардионагрузками, однако 72-летний Мясников с этим не согласился.

«Занимаясь спортом в таком возрасте, ты чувствуешь себя человеком, у тебя не так болит тело, ты двигаешься и живешь без памперса и инвалидной коляски», — отметил медик.

По его словам, Норрис прожил жизнь так, как хотел, оставаясь активным и молодым даже после 80.