Врач Мясников: синтетические витамины здоровым людям не нужны

Синтетические витамины из аптек не приносят никакой пользы здоровым людям. Наоборот, они могут даже навредить, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, хоть вред от приема добавок и минимален для каждого отдельного человека, но если брать группы, то смертность в них растет. Ради профилактики простудных и других заболеваний витамины тоже пить не нужно, считает Мясников.

Это не касается беременных женщин, людей со сниженным иммунитетом и хроническими болезнями, добавил он.