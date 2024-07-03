Врач Мясников: синтетические витамины здоровым людям не нужны

Синтетические витамины из аптек не приносят никакой пользы здоровым людям. Наоборот, они могут даже навредить, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, хоть вред от приема добавок и минимален для каждого отдельного человека, но если брать группы, то смертность в них растет. Ради профилактики простудных и других заболеваний витамины тоже пить не нужно, считает Мясников.

Это не касается беременных женщин, людей со сниженным иммунитетом и хроническими болезнями, добавил он.

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