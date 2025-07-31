Врач Мясников назвал ультрафиолетовое излучение одной из причин аллергии на купание в море

Многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями кожи после отдыха на турецких, египетских и мальдивских пляжах. После купания появляются зуд, краснота и высыпания. Причинами могут стать ультрафиолетовое излучение, микроорганизмы морской среды и использование солнцезащитных средств. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА НСН.
Доктор уточнил, что понятие «аллергия на море» некорректно, однако факторы раздражения существуют: солнечные лучи, соль, обитатели моря и повышенная температура воздуха. Особенное внимание правилам безопасного отдыха на море стоит уделить обладателям светлой чувствительной кожи.
Рекомендации врача просты: избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, выбирать подходящие средства защиты и внимательно относиться к окружающей среде при плавании.
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