Врач Мясников назвал ультрафиолетовое излучение одной из причин аллергии на купание в море

Многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями кожи после отдыха на турецких, египетских и мальдивских пляжах. После купания появляются зуд, краснота и высыпания. Причинами могут стать ультрафиолетовое излучение, микроорганизмы морской среды и использование солнцезащитных средств. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА НСН.