Врач Мясников назвал ультрафиолетовое излучение одной из причин аллергии на купание в море

Многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями кожи после отдыха на турецких, египетских и мальдивских пляжах. После купания появляются зуд, краснота и высыпания. Причинами могут стать ультрафиолетовое излучение, микроорганизмы морской среды и использование солнцезащитных средств. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА НСН.

Доктор уточнил, что понятие «аллергия на море» некорректно, однако факторы раздражения существуют: солнечные лучи, соль, обитатели моря и повышенная температура воздуха. Особенное внимание правилам безопасного отдыха на море стоит уделить обладателям светлой чувствительной кожи.

Рекомендации врача просты: избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, выбирать подходящие средства защиты и внимательно относиться к окружающей среде при плавании.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте