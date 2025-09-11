Врач Мизинова указала на способность правильного питания снижать риск депрессии

По словам эксперта, питание в принципе оказывает значительное влияние на психическое здоровье, так как еда содержит необходимые аминокислоты и витамины, которые воздействуют на работу нервной системы.

«Если у человека рацион сбалансирован по основным микронутриентам и макронутриентам, а также по витаминам, то и депрессии как таковой быть не должно», — отметила специалист.

Она также пояснила, что продукты могут радовать не только своим составом, но и внешним видом, запахом и подачей.