Врач Мирошниченко назвала факоэмульсификацию самым безопасным методом лечения катаракты

Катаракта — распространенное заболевание среди людей старше 50 лет, которое может привести к потере зрения. Врач-офтальмолог высшей категории клиники «Центр Восстановления Зрения» Ольга Мирошниченко рассказала «Известиям» , что единственным эффективным способом восстановления зрения при катаракте остается операция.

По словам специалиста, консервативные методы лечения, такие как капли и физиотерапия, не способны устранить помутнение хрусталика. Золотым стандартом в современной офтальмологии считается факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Этот метод основан на ультразвуковом разрушении помутневшего хрусталика через микроразрез менее 2,5 мм.

«Именно факоэмульсификация заслужила звание самого безопасного метода благодаря целому ряду неоспоримых преимуществ. Прежде всего это минимальная травматичность. Разрез настолько мал, что не требует наложения швов, — он герметизируется самостоятельно, что практически исключает риск послеоперационных инфекций и расхождения тканей», — заявила врач.

Операция проводится под местной капельной анестезией, длится в среднем 15–20 минут и не требует госпитализации. Уже через несколько часов пациент может отправиться домой, а восстановление зрения занимает около двух недель.