Врач Миронова: частое использование кондиционера может привести к головным болям и проблемам с кожей | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 13:27 Врач Миронова: частое использование кондиционера может привести к головным болям и проблемам с кожей

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Терапевт Юлия Миронова рассказала о последствиях частого использования кондиционера в помещении. Такая привычка способна нанести вред здоровью, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, устройство снижает влажность воздуха, из-за чего человек начинает ощущать вялость и головные боли. Данные условия негативно влияют и на состояние кожи. Могут появиться зуд, сухость и высыпания, пояснила врач.

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Она напомнила, что при недостаточной санитарной обработке в кондиционере задерживаются различные бактерии. Самый распространенный вариант — легионелла.