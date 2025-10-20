Врач Миргородская связала ощущение песка в глазах с долгой зрительной нагрузкой

По словам специалиста, вместе с ощущением песка пациенты отмечают жжение, сухость и усталость глаз. Часто эти симптомы связаны с синдромом сухого глаза, который может развиваться из-за нарушения состава или количества слезной жидкости.

«Причины этой патологии могут быть разными: нарушение работы мейбомиевых желез, воспаление слезных протоков, гормональные изменения или длительная зрительная нагрузка, например при работе в офисе», — подчеркнула медик.

Как пояснила врач, неприятные ощущения могут вызывать контактные линзы при нарушении правил их использования. Схожие симптомы наблюдаются при инфекционных или аллергических заболеваниях глаз, например конъюнктивите и блефарите.