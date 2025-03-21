Врач Миргородская: сильное напряжение при взгляде вблизи приводит к спазмам мышц глаза

Офтальмолог Светлана Миргородская поделилась с «Известиями» советами по снижению риска развития близорукости у детей.

Важнейшим фактором является генетическая предрасположенность: если у родителей есть миопия, вероятность ее возникновения у ребенка увеличивается. Тем не менее, наличие близорукости у родителей не обязательно гарантирует такую же проблему у детей.

Еще одной причиной развития миопии у детей является чрезмерное использование гаджетов и чтение книг, требующее фокусировки на близких объектах. Глаз естественным образом приспособлен для восприятия удаленных предметов, поэтому постоянное напряжение при взгляде вблизи приводит к спазмам мышц глаза, что со временем может вызывать удлинение глазного яблока и ухудшение зрения.

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