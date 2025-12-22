Врач Миргородская предупредила, что вирус гриппа А способен вызывать проблемы со зрением

Вирус гриппа А способен вызывать проблемы со зрением даже после выздоровления. Офтальмологические осложнения могут возникать из-за поствирусной иммунной реакции и воспалительных процессов в организме. Об этом «Известиям» рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

На фоне гриппа могут развиваться такие состояния, как воспаление зрительного нерва, увеит, ретинит или нарушение микроциркуляции в сетчатке. В результате человек может отмечать снижение остроты зрения, затуманивание, искажение изображения или появление «пятен» перед глазами.

Вакцинация от гриппа может снизить риск тяжелых поствирусных осложнений, включая офтальмологические. Она уменьшает вероятность чрезмерной иммунной реакции, которая часто становится причиной осложнений.

После перенесенного гриппа важно внимательно относиться к любым изменениям со стороны зрения. Поводом для немедленного обращения к врачу являются резкое или постепенно нарастающее снижение зрения, двоение в глазах, появление темных пятен, вспышек или «мушек», боль в глазах, особенно при движении, выраженная светобоязнь, а также ощущение пелены или искажение контуров предметов.

Особенно высокий риск подобных осложнений наблюдается у людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертензия, аутоиммунные болезни, а также у пациентов с уже имеющимися офтальмологическими проблемами.