Врач Минкина посоветовала использовать одежду с УФ-фильтрами на юге России

«Одежда и головные уборы из специальных тканей с высоким UPF (UV protective factor) стали дополнительным удобным способом сохранить здоровье кожи даже для тех, кто забывает или использует накожные санскрины неправильно», — пояснила эксперт.

Дерматовенеролог подчеркнула, что высокий уровень ультрафиолета фиксируется не только в странах, расположенных близко к экватору, но и в южных регионах России. Поэтому при путешествиях, особенно в пределах Северо-Кавказского и Южного федерального округа, важно проверять прогноз УФ-индекса, посоветовала специалист.