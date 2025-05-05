Врач Милушкина посоветовала съедать 10 кг клубники за сезон

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина рассказала в беседе с РИА «Новости», какое количество клубники стоит включить в рацион за летний сезон.
Специалист назвала ягоду источником витамина C. По ее словам, уровень нутриента нужно обязательно поддерживать пациентам, имеющим проблемы со зрением.
«Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами», — отметила эксперт.
В 100 граммах ягоды содержится от 50 до 100 миллиграммов витамина С, добавила «Свободная пресса».
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