Врач Милушкина посоветовала съедать 10 кг клубники за сезон

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина рассказала в беседе с РИА «Новости» , какое количество клубники стоит включить в рацион за летний сезон.

Специалист назвала ягоду источником витамина C. По ее словам, уровень нутриента нужно обязательно поддерживать пациентам, имеющим проблемы со зрением.

«Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами», — отметила эксперт.

В 100 граммах ягоды содержится от 50 до 100 миллиграммов витамина С, добавила «Свободная пресса».