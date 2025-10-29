Врач Милютина подчеркнула важность психологической поддержки беременных женщин

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью ИА НСН подчеркнула важность психологической поддержки беременных женщин, отметив, что не каждая женщина имеет возможность обращаться к психологу на платной основе. Она указала, что многие беременные женщины сталкиваются с семейными и личными проблемами, которые требуют квалифицированной психологической помощи.

Милютина подчеркнула, что в рамках нового порядка оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология» Минздрав предлагает обязать беременных женщин минимум дважды посетить медицинского психолога. Она отметила, что ранее такие консультации проводились эпизодически и не были обязательным элементом сопровождения беременности.

Врач подчеркнула, что психологическая поддержка важна не только во время беременности, но и в период планирования семьи. Она подчеркнула, что такая помощь должна быть доступна каждой беременной женщине, независимо от ее материального положения.