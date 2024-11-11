Врач Михалева призвала людей с диабетом и ожирением отказаться от белого хлеба

Белый хлеб — это продукт, который можно в умеренных количествах есть всем людям, кроме страдающих ожирением и сахарным диабетом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева.

Она отметила, что в белом хлебе крайне мало полезных веществ. Так как он делается из муки высшего сорта, в этом продукте очень мало клетчатки, а также витаминов. При этом в нем много крахмала и быстрых углеводов, которые легко усваиваются.

Таким образом, добавила диетолог, белый хлеб способствуют набору веса, особенно у людей и ожирением. Здоровым людям можно есть не более 150 граммов этого продукта в день.