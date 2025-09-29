Врач Михалева призвала есть во время простуды легкие и простые блюда

Когда организм борется с простудой, важно следить за питанием и избегать тяжелой еды. «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала, каких продуктов лучше избегать в этот период.

По словам специалиста, во время болезни предпочтительнее легкие и простые блюда, поскольку на переваривание пищи уходит энергия. Фастфуд, снеки, сладкие газированные напитки, а также жирная и жареная пища могут усложнить состояние.

Врач рекомендовала поддерживать питьевой режим: «Если снижен аппетит и есть не особо хочется, важно хотя бы поддерживать питьевой режим — это помогает быстрее выводить токсины. Отлично подойдут морсы, компоты или теплое молоко с медом, так как они не только восполняют силы, но и предотвращают обезвоживание».

Также диетолог посоветовала исключить красное мясо, кондитерские изделия и сдобу. Оптимальный выбор — легкие супы на нежирном курином или рыбном бульоне, каши, тушеные или запеченные овощи, отварная курица, нежирная рыба, кисломолочные продукты и немного фруктов (лучше в запеченном виде).