Врач Михалева предупредила о вреде пакетированного чая для ЖКТ

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила о потенциальном вреде пакетированного чая. Сам по себе продукт не представляет опасности, однако стоит помнить, что обычно производители применяют низкосортное сырье, сообщила « Газета.ru ».

Врач подчеркнула, что в составе напитка зачастую встречаются ароматизаторы, вкусовые добавки и красители. Соответствующие вещества способны спровоцировать проблемы со здоровьем.

«Они могут приводить к некоторым неприятным последствиям у людей, которые склонны к аллергии или к каким-то пищевым непереносимостям», — пояснила специалист.

По словам Михалевой, красители также нередко вызывают негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта. Обычно их добавляют в продукт для улучшения внешнего вида, чтобы скрыть использование низкого сорта чая, добавил RT.