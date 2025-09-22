Врач Михалева предупредила, что жирная пища может стать причиной бессонницы

Врач-эндокринолог и врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева рассказала «Газете.Ru» , какие продукты лучше не есть вечером, чтобы избежать проблем со сном.

По словам специалиста, на качество сна может негативно влиять жирная пища, например, фастфуд, жареные блюда, жирное мясо и тяжелые соусы. Они требуют длительного переваривания, что затрудняет полноценный сон.

«Большие порции белковой пищи стимулируют пищеварение и создают чувство тяжести в желудке, что затрудняет засыпание», — объяснила врач.

Также важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе и крепком чае, но и в шоколаде. Поэтому его лучше исключить из вечернего меню.

Врач подчеркнула, что важен не только состав вечернего рациона, но и режим приема пищи. Ужинать рекомендуется за два-три часа до сна.