Врач Михалева предупредила, что жирная пища может стать причиной бессонницы
Врач-эндокринолог и врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева рассказала «Газете.Ru», какие продукты лучше не есть вечером, чтобы избежать проблем со сном.
По словам специалиста, на качество сна может негативно влиять жирная пища, например, фастфуд, жареные блюда, жирное мясо и тяжелые соусы. Они требуют длительного переваривания, что затрудняет полноценный сон.
«Большие порции белковой пищи стимулируют пищеварение и создают чувство тяжести в желудке, что затрудняет засыпание», — объяснила врач.
Также важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе и крепком чае, но и в шоколаде. Поэтому его лучше исключить из вечернего меню.
Врач подчеркнула, что важен не только состав вечернего рациона, но и режим приема пищи. Ужинать рекомендуется за два-три часа до сна.