Врач Михалева назвала любовь к выпечке вредной пищевой привычкой у россиян

Русская кухня славится своим многообразием и вкусом. Она включает в себя множество полезных блюд и продуктов, однако существуют и опасные пищевые привычки, которые могут навредить здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Одна из таких привычек — это обильное питание, которое часто приводит к перееданию. В русской культуре принято встречать гостей богато накрытым столом с разнообразными блюдами, многие из которых высококалорийные.

«И в обычном питании, как правило, принято есть несколько блюд за один прием пищи. И проблема заключается в том, что в основном эти блюда довольно калорийные. И, соответственно, у нас сформировалась такая традиция — есть обильно, как еще говорится, до отвала», — отметила Михалева.

Она связала это с тем, что ранее люди больше работали и тратили больше сил, а также с пережитыми периодами голода, когда обилие продуктов на столе считалось признаком хорошего тона.

Еще одна вредная привычка — любовь к выпечке. Пироги, пирожки и пельмени являются традиционными русскими блюдами, но они содержат легко усваиваемые углеводы и крахмал, а также отличаются высоким содержанием жира.