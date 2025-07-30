Врач Михайлова развеяла миф о том, что солнечные лучи помогают избавиться от прыщей

Существует заблуждение, что солнечные лучи и загар способны улучшить состояние кожи при акне. Однако врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова развеяла этот миф в интервью «Газете.Ru» .

Доктор подчеркнула, что хотя солнце обладает слабым бактерицидным эффектом, длительное воздействие солнечных лучей приводит к гиперкератозу — утолщению верхнего слоя кожи. Это может усугубить акне, поскольку способствует закупорке пор.

«После "лечебного" загара на море кожа может ответить всплеском воспалений. Иммунитет снижается, бактерии активизируются, и прыщей становится еще больше. Поэтому людям, у которых есть акне, особенно в воспалительной форме, загорать ни в коем случае нельзя», — подчеркнула врач.

Михайлова также отметила, что загар вызывает воспаление кожи, что нежелательно при кожных заболеваниях.