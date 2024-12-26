Врач Михайлова призвала использовать плотный крем для лица в период морозов

Врач-дерматовенеролог и научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова поделилась с «Известиями» советами по уходу за кожей лица в условиях низких температур.

Она подчеркнула, что экстремально холодная погода может привести к потере влаги и изменениям в структуре и функционировании кожных клеток, что требует длительного восстановления.

Михайлова рекомендовала внимательно следить за состоянием кожи и в случае появления признаков обморожения немедленно зайти в теплое помещение и аккуратно согреть лицо.

Многие ошибочно полагают, что зимой увлажнение кожи не требуется. В холодное время года использование увлажняющих средств должно быть даже более интенсивным. Если кожа страдает от недостатка влаги, следует выбирать более плотные увлажняющие крема, пояснила медик.