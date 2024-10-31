Врач Михаил Ермак: своевременная диагностика тромбоза играет решающую роль в прогнозе заболевания

Сосудистый хирург, флеболог сети медицинских клиник «НЕБОЛИТ» Михаил Ермак объяснил, почему тромбоз глубоких вен (ТГВ) считается очень серьезным и опасным заболеванием. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Как пояснил медик, тромбы обычно образуются в том месте, где кровь течет с разной скоростью, например, в расширенных варикозных венах или аневризмах артерий. В центре она начинает двигаться быстрее, а по краям медленнее, что создает условия для образования сгустков. При густой крови как раз и повышается риск тромбообразования.

«Если тромб не прикреплен к стенке сосуда, существует риск его отрыва и перемещения в легочную артерию, что может вызвать летальный исход», — пояснил Ермак.

По словам специалиста, именно своевременная диагностика и лечение играют решающую роль в прогнозе заболевания.