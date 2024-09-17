Врач Мескина: супербактерии появляются из-за нерационального использования антибиотиков

По оценкам ВОЗ, устойчивые ко всем антибиотикам супербактерии к 2050 году могут убить более 39 миллионов человек. Они появляются из-за нерационального использования антибиотиков, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Life.

По словам специалиста, такие бактерии вырабатывают «оружие» против препаратов и разрушают антибиотики при помощи выработки специальных ферментов. Они особенно опасны для людей, которые находятся в критическом состоянии в реанимации, в хирургии, в ожоговых центрах.

Людям нужно помнить, что пить антибиотики при любом удобном случае нельзя. Это позволит избежать негативного прогноза ВОЗ, отметила Мескина.