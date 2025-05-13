Врач Мескина призвала туристов с симптомами гриппа сдавать анализы на ЛЗН

Инфекционист Елена Мескина посоветовала туристам, которые вернулись из-за границы и чувствуют недомогание, сдать анализы на лихорадку Западного Нила (ЛЗН). Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Болезнь можно выявить исключительно с помощью лабораторного исследования. По словам специалиста, заболевание передается не только через укусы комаров, но и через продукты питания.

«Главным образом, должна быть настороженность врачей, потому что если у человека есть похожие симптомы, особенно если пациент путешествовал, то, безусловно, нужно сдавать соответствующие анализы», — заявила медик.

Мескина рассказала, что симптомы ЛЗН напоминают грипп: высокая температура и ломота в суставах. В редких случаях болезнь может привести к поражению центральной нервной системы и развитию энцефалита.