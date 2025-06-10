Врач Мескина предупредила о риске подхватить гепатит A при купании в пруду

В некоторых прудах и реках могут обитать опасные бактерии и вирусы, контакт с которыми чреват серьезными заболеваниями. Подробнее рассказала инфекционист Елена Мескина, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в стоячей воде, изобилующей ряской и водорослями, создаются идеальные условия для распространения инфекций.

«В небольшом пруду <…> есть все условия для распространения гепатита А или кишечной инфекции», — предупредила медик.

Если вблизи водоема расположены животноводческие фермы, добавила врач, опасность заражения возрастает. Среди возможных последствий купания — вирусная кишечная инфекция, сальмонеллез, дизентерия, гельминтозы и лептоспироз.