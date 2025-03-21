Врач Меметова рассказала, что аллергия может проявляться в любом возрасте

Сезон аллергии на пыльцу (поллиноз) в большинстве регионов России традиционно начинается в апреле–мае. Однако в этом году из-за малого количества снега и мягкой зимы пыльца начала появляться в воздухе уже в конце февраля. Специалисты компаний «Гемотест» и СБЕР ЕАПТЕКА рассказали «Известиям» о рисках весенней аллергии и способах борьбы с ее обострениями.

Аллерголог лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова подчеркнула, что аллергия может проявляться в любом возрасте. Многие ошибочно принимают симптомы аллергии за признаки ОРВИ и не получают необходимого лечения. Однако поллиноз способен значительно ухудшить качество жизни и вызвать серьезные осложнения, такие как анафилаксия и бронхиальная астма.

При подозрениях на поллиноз специалист рекомендует обратиться к аллергологу для проведения обследований и выявления конкретных аллергенов. Врач подберет индивидуальное лечение, включающее гипоаллергенную диету, прием антигистаминов и проведение иммунотерапии.