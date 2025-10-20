Врач Мельникова сообщила, что отказ ребенка смотреть в глаза не всегда говорит об аутизме

Отсутствие зрительного контакта у детей иногда наводит родителей на мысли о нарушениях развития, таких как аутизм. Однако логопед-дефектолог Елена Мельникова отметила в беседе с Life.ru , что такое поведение не всегда свидетельствует о проблемах.

По словам врача, спокойным и замкнутым детям требуется больше времени для адаптации к вниманию взрослых, так как это помогает им снизить тревожность. У младенцев до шести месяцев зрительный контакт только формируется, и его отсутствие считается нормой.

«Иногда дело во взрослых — если говорить с ребенком сверху вниз, ему неудобно смотреть в глаза», — пояснила медик.

При этом специалист обратила внимание на действительно тревожные сигналы. Если ребенок старше полутора лет не реагирует на обращение по имени, не следит за лицом взрослого и не проявляет желания к взаимодействию, это повод для беспокойства.