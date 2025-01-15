Существуют определенные признаки, которые требуют обращения к специалисту при учащенном сердобиении. Об этом изданию «Газета.ru» рассказала кардиолог Татьяна Мельникова из сети клиник «Фомина» в Туле.

Среди них — внезапное учащение пульса в состоянии покоя, устойчивое учащение частоты сердечных сокращений свыше 100 ударов в минуту, обморок, острая боль в грудной клетке, сильная одышка, головокружение и ощущение ненормальных сердечных ритмов. Такие симптомы могут указывать на серьезные медицинские проблемы, такие как аритмия или тахикардия.

Нормальная частота сердечных сокращений в покое у взрослых колеблется в диапазоне 60–80 ударов в минуту. Повышенную частоту пульса могут вызывать разнообразные факторы, такие как стресс, физическая нагрузка, изменения гормонов, лекарственные препараты и другие физиологические процессы.

Для предотвращения учащенного сердобиения полезно поддерживать здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения, контроль стресса, а также отказ от кофеина, алкоголя и никотина.