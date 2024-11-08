Врач Мельничук: частое использование смартфона может обернуться локтевым туннельным синдромом
При частом использовании смартфона есть риск получить проблемы со здоровьем. Обычно больше всего страдают суставы. Об этом рассказала заведующая отделением лечебной физкультуры Городского врачебно-физкультурного диспансера Наталия Мельничук в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, при просмотре ленты или наборе сообщения руки находятся в напряжении и под одним углом. Постоянная нагрузка приводит к развитию локтевого туннельного синдрома, заявила врач.
«Мы с вами должны акцент при локтевом суставе делать как на мышцы предплечья, так и на мышцы плеча. Можно себя чуть-чуть оттянуть, спинку округлить, потянуться. На выдохе потянуться», — отметила медик.
Она также обратила внимание на болезни шеи, вызванные использованием гаджетов. Из-за наклона увеличивается давление на данный отдел, из-за чего появляются головокружение и неприятные ощущения в спине.