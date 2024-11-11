Оториноларинголог Анна Медведева в беседе с «Газетой.ru» рассказала, как по внешнему виду ребенка заподозрить больные миндалины.
По словам врача, при разрастании тканей носоглоточной миндалины возникает аденоидный тип лица. Для него характерна вытянутость, бледность, мешки под глазами и корки на губах. Рот при этом наполовину открыт.
«Дети с преобладанием ротового дыхания относятся к группе риска по развитию различных инфекций и соматических болезней», — добавила медик.
Медведева предупредила, что без специального лечения проблему решить невозможно. В качестве терапии нередко проводится операция по удалению аденоидов.
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