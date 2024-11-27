Врач Медведева: промывание носа поможет защитить ребенка от простуды в межсезонье

Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Надежда Медведева в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как защитить ребенка от простуды и других респираторных заболеваний в межсезонье.

По словам эксперта, для укрепления иммунитета необходимо соблюдать режим сна и придерживаться сбалансированного питания. Кроме того, специалист рекомендовала уделять время прогулкам на свежем воздухе и поддерживать позитивное настроение.

В качестве профилактических мер Медведева предложила регулярное проветривание помещения — раз в три часа. Кроме того, детям поможет не заболеть промывание носа, добавила оториноларинголог.

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