Врач Медведева: промывание носа поможет защитить ребенка от простуды в межсезонье

Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Надежда Медведева в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как защитить ребенка от простуды и других респираторных заболеваний в межсезонье.
По словам эксперта, для укрепления иммунитета необходимо соблюдать режим сна и придерживаться сбалансированного питания. Кроме того, специалист рекомендовала уделять время прогулкам на свежем воздухе и поддерживать позитивное настроение.
В качестве профилактических мер Медведева предложила регулярное проветривание помещения — раз в три часа. Кроме того, детям поможет не заболеть промывание носа, добавила оториноларинголог.
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