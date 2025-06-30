Врач Матвеева посоветовала избегать народных методов лечения солнечных ожогов

Покраснение, жжение и шелушение кожи после долгого нахождения на солнце — это симптомы воспаления, вызванного повреждением клеток. Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева в интервью «Газете.Ru» поделилась информацией о том, какие средства способствуют восстановлению кожи и от каких стоит отказаться.

Врач рассказала, что солнечный ожог возникает из-за повреждения ДНК клеток кожи под воздействием ультрафиолета. В ответ на это начинается воспалительный процесс: расширяются капилляры, усиливается приток крови, кожа становится красной и горячей. Через несколько дней начинается шелушение — организм отторгает поврежденные клетки. Это естественный процесс заживления.

По словам специалиста, для лечения легких ожогов следует выбирать средства с декспантенолом. Они ускоряют процесс заживление и восстанавливают кожный барьер. Гели с алоэ вера или ромашкой обеспечивают охлаждение кожи. При зуде и отеке можно пройти краткий курс слабоактивных стероидов — например, 1%-ный гидрокортизон. Для снятия боли рекомендуются препараты с лидокаином или бензокаином, однако строго по инструкции и на ограниченном участке кожи, отметила врач.

«Дополнительно важно пить больше воды — это помогает компенсировать потерю жидкости и поддерживает регенерацию кожи изнутри. После каждого охлаждения кожу следует увлажнить — не менее трех-четырех раз в день и всякий раз, когда она становится сухой. Подойдут аптечные гели с пантенолом, глицерином, алоэ», — подчеркнула Матвеева.

Некоторые средства могут быть опасны при лечении солнечных ожогов. Жирные кремы, масла, кисломолочные продукты, мед и спирт могут нарушить охлаждение кожи, создать питательную среду для бактерий и усилить воспаление. Лед не рекомендуется прикладывать напрямую, так как он может повредить кожу. Также не стоит сдирать шелушащуюся кожу, чтобы избежать пигментации и образования рубцов, подытожила Матвеева.