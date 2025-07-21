Врач Матвеева объяснила появление веснушек локальным накоплением меланина

Дерматовенеролог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева рассказала в беседе с « Газетой.ru », что веснушки возникают при локальном накоплении меланина.

Как пояснила специалист, данный пигмент отвечает за оттенок кожи и ее защиту от солнечных лучей. Склонность к точечной пигментации наблюдается у людей с определенным вариантом гена MC1R, который ассоциируется с рыжим цветом волос и чувствительной кожей.

«Ультрафиолет лишь запускает проявление врожденной особенности», — отметила медик.

По ее словам, под воздействием солнечных лучей веснушки становятся более заметными, а без такого света могут почти полностью исчезать, добавил RT.