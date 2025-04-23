Врач Маслова: ожирение повышает риски рака молочной железы и желудка

Ученые установили прямую связь между ожирением и повышенным риском онкологических заболеваний. Эндокринолог Елена Маслова рассказала Здоровью Mail , какие типы опухолей наиболее характерны для людей с избыточным весом.

По словам врача, к основным видам злокачественных новообразований, ассоциированных с ожирением, относится рак молочной железы, толстой и прямой кишки, эндометрия, пищевода, желчного пузыря, почек, печени, яичников, поджелудочной железы. Кроме того, повышается вероятность развития онкологического заболевания желудка и щитовидной железы.

Специалист посоветовала поддерживать нормальный индекс массы тела, придерживаться принципов здорового питания и вести активный образ жизни. Людям с лишними килограммами желательно обратиться к эндокринологу или диетологу, которые подберут индивидуальную программу снижения веса.