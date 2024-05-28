Врач Машкова призвала не увлекаться протеиновыми батончиками

Протеиновые батончики очень популярны среди тех, кто ведет активный и здоровый образ жизни и занимается спортом, однако увлекаться ими не стоит. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова.

Она объснила, что протеиновые батончики децствительно содержат белок, необходимый для наращивания мышц. Однако, помимо этого, они достаточно калорийны за счет углеводов.

«Особенно набирают популярность батончики без добавления сахара. К сожалению, отсутствие в продукте глюкозы еще не говорит о его пользе. Как правило, в такие продукты добавляют фруктозу», — отметила врач.

Она добавила, что фруктоза довольно сложно усваивается организмом. А если этого не происходит, она поступает в печень, а потом преобразуется в так называемый плохой холестерин, добавили «Известия».