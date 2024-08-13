Врач Масгутов: интервальное голодание восстановит организм после отпуска

Резкие изменения в рационе во время отпуска могут привести к стрессу для организма. Восстановить его работу поможет интервальное голодание, рассказал кандидат медицинских наук и основатель Школы здоровья Руслан Масгутов в беседе с Life .

По словам специалиста, принцип такой диеты предполагает 16 часов без пищи и восемь часов для приема еды в сутки. Перед тем, как перейти на эту диету, нужно проконсультироваться с врачом. Также можно подключить к рациону различные суперфуды.

Кроме того, после отпуска рекомендуется переключиться на легкую пищу, включающую овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, отметил Масгутов.