Россиянам посоветовали ужинать до семи вечера, чтобы не набирать лишний вес. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Татьяна Маркова.

Врач заявила, что еда перед сном из-за ночной инсулинорезистентности неизбежно откладывается в виде висцерального жира, и призвала ужинать до 19:00. Людям с ИМТ более 25 она рекомендовала уменьшить порции (например, отказаться от одного сырника или второй ложки сметаны), выбирать на обед только одно блюдо, а из ужина исключить компот и десерт.