Врач Марченко сообщила, что резкие скачки веса могут указывать на эндокринные нарушения

Нарушения работы эндокринной системы встречаются в медицинской практике чаще, чем хотелось бы. Доктор медицинских наук, эндокринолог и главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала сайту «Страсти» , когда следует обращаться к эндокринологу.

Среди наиболее распространенных эндокринологических нарушений можно выделить сахарный диабет I и II типа, гипотиреоз, синдром поликистозных яичников, остеопороз и синдром Иценко-Кушинга.

Эндокринные расстройства не всегда удается быстро распознать, так как они могут проявляться неспецифическими симптомами, такими как усталость, нарушение сна, слабость, раздражительность, головные боли и снижение концентрации внимания. Эти признаки могут свидетельствовать и о переутомлении. Однако существуют определенные сигналы организма, при появлении которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу-эндокринологу.

Постоянное ощущение жажды, сухость во рту, частые позывы в туалет, не проходящие инфекционные заболевания и медленное заживление ран — это классические симптомы сахарного диабета.

Резкие скачки веса могут указывать на различные эндокринные нарушения. Увеличение веса может быть связано с гипотиреозом, снижением функции щитовидной железы, гиперпролактинемией, синдромом Иценко-Кушинга или избыточной выработкой кортизола надпочечниками. Потеря веса может быть признаком начальных проявлений сахарного диабета или тиреотоксикоза.

Сухость кожных покровов, выпадение волос и ломкость ногтей могут свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой, таких как гипотиреоз или аутоиммунный тиреоидит.